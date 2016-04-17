​Иран будет поставлять в Европу 700 тысяч баррелей нефти в сутки

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Иран подписал контракт на поставку 700 тысяч баррелей нефти в сутки на европейский рынок.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

При этом, Зангане, мнение которого приводит агентство IRNA, заявил, что страны ЕС рассматривают Иран как доверительного партнера в области энергоснабжения и отметил, что должны проводиться постоянные переговоры между Ираном и ЕС, чтобы улучшить поставки нефти и газа из страны на европейский рынок. Кроме того, Зангане добавил, что европейские компании должны начать инвестировать в нефтяной, газовый и нефтехимический сектор страны.

Ранее Зангане говорил, что Иран экспортирует от 1,7 до 1,75 миллиона баррелей нефти в сутки. Исходя из этого, в Европу поставляется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки.

Министр пояснил, что данный контракт был подписан во время посещения еврокомиссара по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете в Тегеран.