Ирак заключил с Ираном новое газовое соглашение

Министерство электроэнергетики Ирака подписало с Национальной иранской газовой компанией (НИГК) соглашение о поставках в республику до 50 млн кубометров газа ежесуточно сроком на пять лет.

Министерство электроэнергетики Ирака подписало с Национальной иранской газовой компанией (НИГК) соглашение о поставках в республику до 50 млн кубометров газа ежесуточно сроком на пять лет.

Как передает Report, об этом сообщило иракское ведомство.

"Министр электроэнергетики Зияд Али Фадхель подписал контракт на поставку газа с Национальной иранской газовой компанией сроком на пять лет с объемом прокачки до 50 млн кубометров в сутки", - приводит агентство INA выдержки из сообщения. В ведомстве добавили, что соглашение "направлено на поддержание темпов работы производственных предприятий" и "удовлетворение потребностей в электроэнергии".

Ирак существенно зависит от поставок электроэнергии и топлива для электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн кубометров природного газа. Тегеран периодически снижает или приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита и невыполнения Багдадом финансовых обязательств.