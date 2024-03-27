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Ирак заключил с Ираном новое газовое соглашение

Ирак заключил с Ираном новое газовое соглашение Министерство электроэнергетики Ирака подписало с Национальной иранской газовой компанией (НИГК) соглашение о поставках в республику до 50 млн кубометров газа ежесуточно сроком на пять лет.
Энергетика
27 марта 2024 г. 18:34
Ирак заключил с Ираном новое газовое соглашение

Министерство электроэнергетики Ирака подписало с Национальной иранской газовой компанией (НИГК) соглашение о поставках в республику до 50 млн кубометров газа ежесуточно сроком на пять лет.

Как передает Report, об этом сообщило иракское ведомство.

"Министр электроэнергетики Зияд Али Фадхель подписал контракт на поставку газа с Национальной иранской газовой компанией сроком на пять лет с объемом прокачки до 50 млн кубометров в сутки", - приводит агентство INA выдержки из сообщения. В ведомстве добавили, что соглашение "направлено на поддержание темпов работы производственных предприятий" и "удовлетворение потребностей в электроэнергии".

Ирак существенно зависит от поставок электроэнергии и топлива для электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн кубометров природного газа. Тегеран периодически снижает или приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита и невыполнения Багдадом финансовых обязательств.

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