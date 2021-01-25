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Ирак планирует сократить добычу нефти

Ирак планирует сократить добычу нефти Недовыполнение Ираком сделки ОПЕК+ вызвано неконтролируемой добычей нефти в Курдистане, который не взял на себя обязательства по сокращению нефтедобычи
Энергетика
25 января 2021 г. 11:10
Ирак планирует сократить добычу нефти

Ирак намерен сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий сделки ОПЕК+ с прошлого года.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова представителя иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По словам заместителя главы SOMO Али Низара (Ali Nizar), которые приводит агентство, среднесуточная добыча нефти Ирака в январе и феврале составит около 3,6 миллиона баррелей в день.

По данным агентства, это самый низкий уровень с начала 2015 года, показатель также будет меньше декабрьского значения в 3,85 миллиона. Экспорт, с учетом Курдистана, составит чуть более 3 миллионов баррелей в день, заявил Низар в интервью. В прошлом месяце показатель составлял 3,3 миллиона, отмечает агентство.

При этом способность Ирака достичь цели по добыче будет зависеть в том числе от властей Курдистана, отметил Низар. Представитель SOMO отметил, что Ирак все еще привержен сделке ОПЕК+.

Напомним, что в сентябре прошлого года глава SOMO Алаа аль-Ясири заявлял, что недовыполнение Ираком сделки ОПЕК+ вызвано неконтролируемой добычей нефти в Курдистане, который не взял на себя обязательства по сокращению нефтедобычи.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь 2021 года договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Решение от 5 января такое — добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

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