Иоаннис Марис: Инфраструктура TAP может быть переоборудована для транспортировки водорода

Инфраструктура Трансадриатического газопровода (TAP), который транспортирует азербайджанский природный газ в Европу, может быть переоборудована для транспортировки водорода.

Инфраструктура Трансадриатического газопровода (TAP), который транспортирует азербайджанский природный газ в Европу, может быть переоборудована для транспортировки водорода.

Как передает Report, об этом сообщил представитель TAP в Греции Иоаннис Марис.

"Мы стремимся к устойчивому будущему и стремимся переоборудовать нашу инфраструктуру для транспортировки водорода", - сказал Марис на конференции "Создание цепочки добавленной стоимости в греческом водороде".

Отметим, что в настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода, являющегося европейской частью Южного газового коридора, составляет 10 млрд кубометров газа в год. Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Напомним, что строительство TAP было завершено в октябре 2020 года. Общая длина TAP составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии. Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года.