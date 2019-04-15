Росатом рассматривает продажу доли в АЭС Аккую частным компаниям Турции

«Росатом» ведет переговоры о продаже 49% в компании Akkuyu Nuclear, которая строит АЭС «Аккую», как с государственными, так и с частными компаниями Турции.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы ведем переговоры как с государственными компаниями, так и с частными компаниями Турецкой Республики. До 49% мы готовы реализовать. Это невозможно сделать без разрешения турецкой стороны, поэтому правительство, конечно же, вовлечено в эти переговоры. И мы точно не будем торопиться. Во-первых, проект с ходом реализации, получением все большего количества лицензий становится все более и более привлекательным, а значит, дорожает для нас»,— сказал Лихачев.

По его словам, строительство АЭС идет в соответствие с графиком. Пуск первого блока запланирован в 2023 году.

Ранее он сообщал журналистам, что долю в проекте могут продать частями. В апреле глава «Росатома» рассказал о заинтересованности турецкого государственного энергохолдинга Elektrik Uretim As (EUAS) на покупку около 10% в проекте «Аккую».

Межправительственное соглашение о строительстве в муниципалитете Гюльнар первой в Турции АЭС — «Аккую» — было подписано в мае 2010 года и предполагало возведение четырех энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Общая стоимость проекта — $22 млрд. «Росатом», по условиям межправительственного соглашения, имеет право продать турецкой стороне до 49% в учрежденной для строительства и эксплуатации АЭС Akkuyu Nukleer A.S. и давно пытается это сделать. Ранее также сообщалось, что интерес к активу проявляют инвесторы Ближнего Востока.