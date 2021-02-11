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"Интер РАО" продала долю в первой в Турции атомной электростанции

"Интер РАО" продала долю в первой в Турции атомной электростанции Стоимость сделки составляет 13,9 млн долларов США
Энергетика
11 февраля 2021 г. 14:15
Интер РАО продала долю в первой в Турции атомной электростанции

Генерирующая компания "Интер РАО" продала долю в компании "Аккую Нуклеар" (реализует проект строительства первой в Турции атомной электростанции) за 1,026 млрд рублей (13,9 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете "Интер РАО" по РСБУ за 2020 год.

В IV квартале 2020 года "Интер РАО" продала 333,3 тыс. акций "Аккую Нуклеар", что составляет 0,8207% от уставного капитала. Покупатель этого пакета не раскрывается.

В конце октября 2020 года совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия компании в "Аккую Нуклеар", в которой у генерирующей компании было 0,82% акций.

Помимо "Интер РАО" акционерами компании на тот момент являлись "Русатом Оверсиз" (74,915%), "Атомстройэкспорт"(2,267%), "Концерн Росэнергоатом" (21,948%), "Атомтехэнерго" (0,025%) и "Атомэнергоремонт" (0,025%).

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года.

После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год. Ввод первого блока АЭС "Аккую" планируется в 2023 году.

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