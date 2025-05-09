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ING пересмотрел прогноз цены газа на бирже TTF на 2025 год

ING пересмотрел прогноз цены газа на бирже TTF на 2025 год Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group снизила прогноз средней цены природного газа на голландской бирже TTF на 2025 год с ранее ожидаемых 45 до 39 евро за мегаватт/час (МВт/ч).
Энергетика
9 мая 2025 г. 11:38
ING пересмотрел прогноз цены газа на бирже TTF на 2025 год

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group снизила прогноз средней цены природного газа на голландской бирже TTF на 2025 год с ранее ожидаемых 45 до 39 евро за мегаватт/час (МВт/ч).

Об этом сообщает Report со ссылкой на обновленный отчет банка.

Согласно оценке ING, в I квартале 2025 года средняя цена газа составляла 47 евро за МВт/ч, во II квартале она ожидается на уровне 35 евро, в III квартале - 37 евро, в IV квартале - 39 евро за МВт/ч.

По данным ING, с момента так называемого “Дня освобождения” (полного отказа ЕС от российского газа) цены на TTF снизились более чем на 20%. Однако, как отмечают аналитики банка, неопределенность в тарифной политике сохраняется и продолжает влиять на спрос.

"Европа значительно увеличила объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в последние месяцы. В апреле 2025 года объем регазификации в ЕС достиг рекордного уровня. Это стало возможным благодаря снижению спроса на СПГ в Китае: за первые три месяца 2025 года импорт СПГ в Китай упал на более чем 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило европейским странам закупить больше газа на глобальном рынке. Потенциальный рост китайского спроса в случае дальнейшего снижения цен - фактор, способный изменить баланс на рынке, но он остается под угрозой из-за риска тарифной эскалации", - говорится в отчете.

ING также отмечает, что ЕС рассматривает возможность пересмотра целевых уровней заполнения газовых хранилищ к зиме 2025/26 годов, что может означать большую гибкость в объемах закупок в межсезонье. Это приведет к снижению спроса в период закачки и, как следствие, к дополнительному понижательному давлению на цены.

"Форвардная кривая TTF восстановилась и летние цены торгуются с дисконтом к зимним, что стимулирует накопление запасов", - отмечается в отчете.

На данный момент газовые хранилища ЕС заполнены более чем на 41%, что выше мартовского минимума в 34%, но все еще ниже пятилетнего среднего уровня в 51%. Для достижения целевого уровня 90% к зиме потребуются самые крупные объемы закачки с 2022 года.

Учитывая эти факторы - риски снижения спроса, рост поставок СПГ и улучшение ситуации с запасами, ING снизил свой прогноз на 2025 год до 39 евро за МВт/ч, подчеркнув, что не стал снижать его еще сильнее из-за сохраняющейся рыночной напряженности.

Согласно оценке ING, в 2026 году среднегодовая цена газа на TTF составит 33 евро за МВт/ч. При этом в I квартале она ожидается на уровне 37 евро, во II и III кварталах -  30 евро, а в IV квартале - 34 евро за МВт/ч.

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