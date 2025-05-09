ING пересмотрел прогноз цены газа на бирже TTF на 2025 год

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group снизила прогноз средней цены природного газа на голландской бирже TTF на 2025 год с ранее ожидаемых 45 до 39 евро за мегаватт/час (МВт/ч).

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group снизила прогноз средней цены природного газа на голландской бирже TTF на 2025 год с ранее ожидаемых 45 до 39 евро за мегаватт/час (МВт/ч).

Об этом сообщает Report со ссылкой на обновленный отчет банка.

Согласно оценке ING, в I квартале 2025 года средняя цена газа составляла 47 евро за МВт/ч, во II квартале она ожидается на уровне 35 евро, в III квартале - 37 евро, в IV квартале - 39 евро за МВт/ч.

По данным ING, с момента так называемого “Дня освобождения” (полного отказа ЕС от российского газа) цены на TTF снизились более чем на 20%. Однако, как отмечают аналитики банка, неопределенность в тарифной политике сохраняется и продолжает влиять на спрос.

"Европа значительно увеличила объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в последние месяцы. В апреле 2025 года объем регазификации в ЕС достиг рекордного уровня. Это стало возможным благодаря снижению спроса на СПГ в Китае: за первые три месяца 2025 года импорт СПГ в Китай упал на более чем 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило европейским странам закупить больше газа на глобальном рынке. Потенциальный рост китайского спроса в случае дальнейшего снижения цен - фактор, способный изменить баланс на рынке, но он остается под угрозой из-за риска тарифной эскалации", - говорится в отчете.

ING также отмечает, что ЕС рассматривает возможность пересмотра целевых уровней заполнения газовых хранилищ к зиме 2025/26 годов, что может означать большую гибкость в объемах закупок в межсезонье. Это приведет к снижению спроса в период закачки и, как следствие, к дополнительному понижательному давлению на цены.

"Форвардная кривая TTF восстановилась и летние цены торгуются с дисконтом к зимним, что стимулирует накопление запасов", - отмечается в отчете.

На данный момент газовые хранилища ЕС заполнены более чем на 41%, что выше мартовского минимума в 34%, но все еще ниже пятилетнего среднего уровня в 51%. Для достижения целевого уровня 90% к зиме потребуются самые крупные объемы закачки с 2022 года.

Учитывая эти факторы - риски снижения спроса, рост поставок СПГ и улучшение ситуации с запасами, ING снизил свой прогноз на 2025 год до 39 евро за МВт/ч, подчеркнув, что не стал снижать его еще сильнее из-за сохраняющейся рыночной напряженности.

Согласно оценке ING, в 2026 году среднегодовая цена газа на TTF составит 33 евро за МВт/ч. При этом в I квартале она ожидается на уровне 37 евро, во II и III кварталах - 30 евро, а в IV квартале - 34 евро за МВт/ч.