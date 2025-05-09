ING Group понизила прогноз цены нефти Brent на 2025 год до $65 за баррель

Крупнейшая банковская группа Нидерландов NG Group пересмотрела прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025 год, снизив его с 70 до 65 долларов США за баррель.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов NG Group пересмотрела прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025 год, снизив его с 70 до 65 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ING, это решение обусловлено ухудшением баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Согласно данным ING, в I квартале 2025 года средняя цена Brent составляла 75 долларов за баррель, однако в дальнейшем ожидается снижение: во II квартале - до 64 долларов США, в III квартале - до 62 долларов, в IV квартале - до 59 долларов за баррель.

В аналитическом отчете банка отмечается, что снижение цен вызвано сочетанием слабого спроса и изменения политики ОПЕК+.

“Проблемы со спросом, вызванные неопределенностью в тарифной политике, усугубляются изменением курса ОПЕК+, которая теперь делает ставку не на поддержку цен, а на защиту доли на рынке", - говорится в документе.

По данным ING, ОПЕК+ объявила об ускоренном возвращении объемов добычи: только в июне планируется увеличить поставки на 411 тыс. баррелей в сутки. Первоначально группа собиралась вернуть 2,2 млн баррелей в сутки на рынок в течение 18 месяцев, однако теперь почти 1 млн баррелей в сутки может быть восстановлен уже за три месяца. Если такой темп сохранится, весь объем (2,2 млн баррелей) будет возвращен уже к концу III квартала, то есть на год раньше запланированного срока, отмечается в отчете.

ING связывает такой шаг с внутренними разногласиями в картеле ОПЕК+: "Ускоренное восстановление добычи привело к избыточному предложению, что оказывает давление на цены. Это стало основной причиной пересмотра прогноза на 2025 год. Дополнительное давление на цены подтверждается формой форвардной кривой - большинство контрактов на 2025 год торгуются в контанго (будущие цены выше текущих). Это указывает на ожидания дальнейшего роста предложения и слабого спроса".

Согласно отчету, еще одной переменной остается поведение ОПЕК+: "Неясно, как долго группа будет придерживаться текущей стратегии, прежде чем вернется к мерам по стабилизации рынка".

ING также обращает внимание на возможные бюджетные последствия для крупных производителей. Так, Саудовской Аравии необходимо около 90 долларов США за баррель для сбалансированного бюджета. В условиях текущих цен страна может столкнуться с ростом бюджетного дефицита.

Аналогично, для американских производителей прибыльное бурение новых скважин становится затруднительным: по данным Федерального резервного банка Далласа, им необходима цена около 65 долларов США за баррель, тогда как WTI торгуется ниже 60 долларов. Это может привести к сокращению буровой активности в США и поставить под сомнение рост добычи в 2025–2026 годах, считают аналитики группы.

Согласно обновленным данным ING, в 2026 году ожидается дальнейшее снижение цен на нефть: в I квартале составит 58 долларов за баррель, во II квартале - 56 долларов, в III квартале - 58 долларов, а в IV квартале - 54 доллара за баррель.

Таким образом, среднегодовая цена Brent в 2026 году, по оценке банка, составит 57 долларов за баррель.