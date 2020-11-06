Инфраструктура для поставок газа из Азербайджана в Европу будет готова через 2 недели

Об этом заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров

Несмотря на конфликт в Нагорном Карабахе, Азербайджан продолжит реализацию планов по поставкам природного газа в Южную Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.

По его словам, расширение "Южного газового коридора" общей стоимостью 5 млрд долларов США будет готово в этом месяце для приема 10 млрд кубометров в год с месторождения "Шахдениз".

Э.Насиров отметил, что через две недели новая инфраструктура будет готова.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.