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Инфраструктура для поставок газа из Азербайджана в Европу будет готова через 2 недели

Инфраструктура для поставок газа из Азербайджана в Европу будет готова через 2 недели Об этом заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров
Энергетика
6 ноября 2020 г. 13:58
Инфраструктура для поставок газа из Азербайджана в Европу будет готова через 2 недели

Несмотря на конфликт в Нагорном Карабахе, Азербайджан продолжит реализацию планов по поставкам природного газа в Южную Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.

По его словам, расширение "Южного газового коридора" общей стоимостью 5 млрд долларов США будет готово в этом месяце для приема 10 млрд кубометров в год с месторождения "Шахдениз".

Э.Насиров отметил, что через две недели новая инфраструктура будет готова.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.

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Версия на английском языке New infrastructure for transportation of Azerbaijani gas to Europe to be ready
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazının Avropaya nəqli üçün yeni infrastruktur iki həftəyə hazır olacaq

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