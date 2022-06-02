Индонезия планирует увеличить добычу газа

Нефтедобыча Индонезии уменьшается, ожидается, что добыча газа возрастет.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Управления по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.
По словам министра, Индонезия потребляет 64% национального уровня газодобычи, остальное экспортируется. "Если сможем увеличить добычу, сможем увеличить и экспорт", заявил Ариаджи, отметив, что Индонезия также является крупным экспортером СПГ.
"Надеемся, что сможем поддержать такой уровень экспорта и добычиСПГ. В этой связи особенно важно сотрудничество с BP", добавил он.