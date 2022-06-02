Индонезия планирует увеличить добычу газа

Нефтедобыча Индонезии уменьшается, ожидается, что добыча газа возрастет.

Нефтедобыча Индонезии уменьшается, ожидается, что добыча газа возрастет.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Управления по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По словам министра, Индонезия потребляет 64% национального уровня газодобычи, остальное экспортируется. "Если сможем увеличить добычу, сможем увеличить и экспорт", заявил Ариаджи, отметив, что Индонезия также является крупным экспортером СПГ.

"Надеемся, что сможем поддержать такой уровень экспорта и добычиСПГ. В этой связи особенно важно сотрудничество с BP", добавил он.