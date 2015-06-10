​Индонезия намерена поднять добычу нефти до 850 тысяч баррелей в день

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Индонезия намерена поднять добычу нефти в следующем году до 850 тысяч баррелей в день и восстановить свое членство в организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ноябре этого года, заявили в министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем уровень добычи в 2016 году на уровне 830 тысяч баррелей нефти в день в худшем случае и 850 тысяч баррелей нефти в день - в лучшем", - заявил глава минэнерго страны Судирман Саид, выступая в парламенте.

Указанный уровень примерно на три процента выше планового показателя на текущий год, установленного в районе 825 тысяч баррелей в день. Между тем в мае этого года реальная добыча черного золота в Индонезии составила лишь 752 тысячи баррелей в день.

В свою очередь, генеральный директор по вопросам добычи нефти и газа индонезийского минэнерго И Густи Ньоман Виратмаджа заявил, что Индонезия намерена восстановить свое членство в ОПЕК в ноябре этого года в ходе очередной конференции государств-членов это организации, которую Джакарта предложила провести на острове Бали.