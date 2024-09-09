Индия планирует перевести на СПГ треть своего парка грузовиков

Индия планирует в течение пяти-семи лет перевести треть своего парка большегрузных дальнемагистральных грузовиков на сжиженный природный газ (СПГ) вместо дизельного топлива для снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Индия планирует в течение пяти-семи лет перевести треть своего парка большегрузных дальнемагистральных грузовиков на сжиженный природный газ (СПГ) вместо дизельного топлива для снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на федеральное министерство нефти.

Отмечается, что Индия, один из крупнейших источников выбросов парниковых газов, поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году и хочет увеличить долю природного газа в своем энергобалансе до 15% к 2030 году с нынешних 6%. Большая часть выбросов углекислого газа в транспортном секторе страны, связанных с потреблением энергии, приходится на большегрузные автомобили.

Хотя некоторые автомобили и автобусы в стране уже используют сжатый природный газ, правительство заявляет, что СПГ, обеспечивающий больший запас хода, станет лучшим вариантом для дальнемагистральных грузовиков.

Проектом министерства нефти предусматривается открытие индийскими розничными продавцами нефти и газа на начальном этапе 49 станций заправки СПГ, а правительство планирует работать над достижением единой цены на этот вид топлива по всей стране. В настоящее время из-за различий в налогах на уровне штатов стоимость СПГ в Индии не одинакова.

Правительство планирует также выделять 0,5 млн кубометров местного газа в сутки для удовлетворения потребностей около 50 тыс. грузовиков в течение двух-трех лет.

"Чтобы сократить загрязнение окружающей среды в секторе транспорта, необходимо продвигать использование СПГ в большегрузных автомобилях. У СПГ коэффициент выбросов на 24 процента ниже, чем у дизельного топлива", - говорится в сообщении.