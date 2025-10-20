Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Индия планирует начать добычу нефти в Западной Грузии

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 20:56
    Индия планирует начать добычу нефти в Западной Грузии

    Компания Hindustan Silicon Private Limited инвестирует около 50 млн долларов США в добычу нефти в Западной Грузии в течение следующих четырех лет.

    Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, соответствующее Соглашение о разделе продукции (СРП) подписали руководитель Государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили, гендиректор Нефтегазовой корпорации Грузии Екатерина Сисаури и директор компании Hindustan Silicon Private Limited Хитиш Кумар Наяк.

    После подписания контракта компания выплатит в государственный бюджет 4,15 млн долларов.

    В рамках проекта планируется углубление и бурение семи эксплуатационных скважин с использованием современных технологий, а также бурение двух новых разведочных скважин.

    На церемонии подписания заместитель министра Инга Пхаладзе заявила, что это соглашение является важным шагом в направлении укрепления экономического сотрудничества между Грузией и Индией: "Это соглашение будет способствовать развитию энергетических ресурсов Грузии, привлечению новых инвестиций и внедрению современных технологий в нефтедобывающей отрасли".

    По ее словам, эта инициатива усилит энергетическую безопасность Грузии, а также создаст новые возможности для экономического роста и регионального развития.

