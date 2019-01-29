Импорт венесуэльской нефти в Индию за время кризиса не прекращался

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Индия остается в числе крупнейших покупателей сырой нефти из Венесуэлы, импорт сырья на фоне продолжающегося кризиса в латиноамериканской республике не прекращался.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил источник в МИД Индии знакомый с деталями данного вопроса.

"По нашим данным, Индия остается одним из крупнейших импортеров сырой нефти из Венесуэлы. Индийские нефтеперерабатывающие компании закупают свыше 400 тысяч баррелей сырья ежесуточно. Естественно, мы внимательно следим за развитием событий, но наше сотрудничество не прекращалось", - сказал дипломат.

По его словам, сегодня партнерство Нью-Дели и Каракаса в энергетическом секторе развивается динамично. Как отметил источник, на фоне растущих потребностей Индии в энергоресурсах все больше индийский компаний проявляют интерес к закупке сырой нефти именно у Венесуэлы.

Отметим, что в Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

В понедельник Вашингтон объявил о введении санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.