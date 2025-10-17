Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Энергетика
    • 17 октября, 2025
    • 15:27
    Ильхам Мирзалиев: Поставляемая населению тепловая энергия должна измеряться счетчиком

    Поставляемая населению тепловая энергия обязательно должна измеряться счетчиком.

    Об этом в интервью Report заявил председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

    По его словам, это важно как с точки зрения прозрачности, так и оптимизации затрат: "Мы поднимаем этот вопрос уже два года, хотя раньше он вообще не обсуждался. Возможно, в некоторых случаях мы подаем больше энергии, но не можем получить полную ее стоимость".

    По словам Мирзалиева, установка тепловых счетчиков сложнее установки газовых, водных и электрических: "Тепло поступает в квартиры по нескольким трубам, поэтому установить отдельный счетчик на батарею в каждой комнате технически сложно. Поэтому мы планируем действовать поэтапно".

    Мирзалиев отметил, что сначала счетчики планируется установить в школах, детсадах, больницах и других общественных зданиях, куда тепло подается из одной точки: "Для жилых домов реализуется пилотный проект - закуплено 60 счетчиков, часть уже установлена".

    Председатель ОАО пояснил, что при установке счетчиков в многоквартирных домах возникает юридический вопрос: одной стороной должна быть компания-поставщик - "Азеристиликтеджхизат", а другой - потребитель. Но поскольку во многих домах еще не созданы Товарищества собственников жилья, пока не ясно, кто будет представлять жильцов.

    "Несмотря на это, работа продолжается. После пилотного проекта правительству представят конкретные предложения. Установка счетчиков для населения будет финансироваться государством и "Азеристиликтеджхизат", а для общественных учреждений - за их собственный счет", - сказал И.Мирзалиев.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Ильхам Мирзалиев ОАО "Азеристиликтеджхизат" счетчики
