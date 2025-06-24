Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана

История Мингячевира как энергетического центра богата, и сформировавшийся здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, и сегодня позволяет нам достигать успехов.

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Мингячевир, как энергетический центр, имеет богатую историю, и сформированный здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, позволяет нам и сегодня добиваться успехов. Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире. "За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана. В различных уголках нашей страны построены новые электростанции. В то же время в Мингячевире также проведены работы по реконструкции", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Over the past 20 years, we have virtually rebuilt Azerbaijan’s energy system from scratch