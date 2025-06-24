О нас

Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана История Мингячевира как энергетического центра богата, и сформировавшийся здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, и сегодня позволяет нам достигать успехов.
Энергетика
24 июня 2025 г. 09:51
Президент Ильхам Алиев: За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана

Мингячевир, как энергетический центр, имеет богатую историю, и сформированный здесь мощный кадровый потенциал, конечно же, позволяет нам и сегодня добиваться успехов.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

"За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана. В различных уголках нашей страны построены новые электростанции. В то же время в Мингячевире также проведены работы по реконструкции", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Over the past 20 years, we have virtually rebuilt Azerbaijan’s energy system from scratch
Версия на азербайджанском языке Prezident: Son 20 il ərzində Azərbaycanın energetika sistemini demək olar sıfırdan qurmuşuq

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi