Ильхам Алиев: В настоящее время 5% сотрудников энергокомпаний в Азербайджане являются иностранными гражданами

В настоящее время 5% сотрудников энергокомпаний в Азербайджане являются иностранными гражданами.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Когда в 1994 году было подписано первое соглашение о разделе продукции, более 90% сотрудников западных энергетических компаний составляли иностранные специалисты. Сейчас, вероятно, доля экспатов составляет около 5%. Это стало огромным вкладом в развитие страны и формирование кадрового потенциала. Многие граждане Азербайджана сейчас работают на глобальном уровне в различных компаниях. Мы также рады и гордимся тем, что наши представители занимают важные должности", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что уровень грамотности в Азербайджане близок к 100%.