Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Ильхам Алиев: В настоящее время 5% сотрудников энергокомпаний в Азербайджане являются иностранными гражданами

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 10:03
    Ильхам Алиев: В настоящее время 5% сотрудников энергокомпаний в Азербайджане являются иностранными гражданами

    В настоящее время 5% сотрудников энергокомпаний в Азербайджане являются иностранными гражданами.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    "Когда в 1994 году было подписано первое соглашение о разделе продукции, более 90% сотрудников западных энергетических компаний составляли иностранные специалисты. Сейчас, вероятно, доля экспатов составляет около 5%. Это стало огромным вкладом в развитие страны и формирование кадрового потенциала. Многие граждане Азербайджана сейчас работают на глобальном уровне в различных компаниях. Мы также рады и гордимся тем, что наши представители занимают важные должности", - подчеркнул глава государства.

    Президент добавил, что уровень грамотности в Азербайджане близок к 100%.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    İlham Əliyev: "Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən enerji şirkətlərində çalışan işçilərin 5 %-i xarici vətəndaşlardır"
    Ilham Aliyev: 5% of energy company employees in Azerbaijan are foreigners
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