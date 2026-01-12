Ильхам Алиев: Уровень газификации населения в Азербайджане достиг 96%

Сегодня уровень газификации населения в Азербайджане достиг 96 процентов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

"Мы в значительной степени решили вопросы газификации. Сегодня газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Под этим я подразумеваю не населенные пункты, а население. Сегодня 96 процентов населения обеспечено природным газом", отметил глава государства.

По словами президента, этот вопрос также занимал особое место среди инфраструктурных проектов, реализованных за последние 20 лет, потому что в свое время газоснабжение не позволяло удовлетворять внутренний спрос. "Мы и газ импортировали из-за рубежа, сталкивались с большими трудностями. А сегодня более 10 стран мира – их число с каждым годом растет, и в этом году в этот список войдут новые страны – закупают азербайджанский природный газ и укрепляют свою энергетическую безопасность", - добавил Ильхам Алиев.