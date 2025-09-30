Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент: Путь, проложенный ТАР, ЮГК, сегодня открывает дорогу более крупным проектам

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 19:59
    Президент: Путь, проложенный ТАР, ЮГК, сегодня открывает дорогу более крупным проектам

    Сегодня я сообщил президенту Маттарелле, что в настоящее время мы работаем с Европейским Союзом над экспортом электроэнергии. Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

    "Таким образом, путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам", - отметил глава государства.

    İlham Əliyev: TAP-ın, Cənub Qaz Dəhlizinin açdığı yol bu gün daha böyük layihələrə yol açır
    President: The path opened by TAP and the Southern Gas Corridor is now leading to larger projects

