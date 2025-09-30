Президент: Путь, проложенный ТАР, ЮГК, сегодня открывает дорогу более крупным проектам
Энергетика
- 30 сентября, 2025
- 19:59
Сегодня я сообщил президенту Маттарелле, что в настоящее время мы работаем с Европейским Союзом над экспортом электроэнергии. Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.
"Таким образом, путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам", - отметил глава государства.
