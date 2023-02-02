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Ильхам Алиев: Проект зеленой энергетике - стратегический проект, требующий огромных инвестиций

Ильхам Алиев: Проект зеленой энергетике - стратегический проект, требующий огромных инвестиций В направлении зеленой энергетике тоже предпринят очень важный шаг, и завтра состоится первый Консультативный совет по зеленой энергетике. Это стратегический проект, проект, требующий огромных инвестиций, проект, связывающий несколько стран, проект, соедин
Энергетика
2 февраля 2023 г. 21:58
Ильхам Алиев: Проект зеленой энергетике - стратегический проект, требующий огромных инвестиций

В направлении зеленой энергетике тоже предпринят очень важный шаг, и завтра состоится первый Консультативный совет по зеленой энергетике. Это стратегический проект, проект, требующий огромных инвестиций, проект, связывающий несколько стран, проект, соединяющий два моря. Мы надеемся, что завтрашнее первое заседание руководящего комитета предложит также дорожную карту для совместной деятельности в будущем.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

Отметив, что на основе очень важной платформы стратегического партнерства сегодня сделан очень важный шаг к развитию, к энергетической безопасности, глава государства подчеркнул: "В то же время приоритетными могут быть и другие сферы, в том числе транспортная. Есть очень хорошие возможности для углубления сотрудничества между портами Баку и Констанца".

Президент Азербайджана выразил уверенность, что как газовый, так и зеленый энергетический коридоры приведут к прекрасным результатам, в том числе в и сфере транспорта.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Yaşıl enerji layihəsi çox strateji və böyük sərmayə tələb edən layihədir"

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