Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском морях

Азербайджан в общей сложности будет располагать нефтеперерабатывающими мощностями в объеме 22 миллионов тонн в Средиземноморье и Эгейском морях.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Что касается вопросов, связанных с нашими, скажем так, усилиями на европейском энергетическом рынке, я полагаю, для аудитории будет важно знать, что мы совсем недавно приобрели одну из крупнейших электростанций в Турции - мощностью 870 мегаватт. А в прошлом месяце был подписан контракт с Сербией на строительство электростанции мощностью 500 мегаватт в Сербии. Таким образом, наш вклад в энергетическую безопасность не ограничивается только нашими границами и Южным газовым коридором", - отметил глава государства.

По его словам, среди важных достижений и значимых факторов для Азербайджана является приобретение двух нефтеперерабатывающих заводов в Италии общей мощностью 10 млн тонн.

"Если прибавить к этому то, что у нас уже есть на турецком побережье Эгейского моря, - нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 млн тонн, в общей сложности мы будем располагать нефтеперерабатывающими мощностями в объеме 22 млн тонн в Средиземноморье и Эгейском море, что само по себе, безусловно, поможет обеспечить устойчивое снабжение нефтепродуктами, а также тысячи автозаправочных станций, которые являются частью сделки", - подчеркнул Ильхам Алиев.