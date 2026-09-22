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    Ильхам Алиев: Новые проекты поддержат добычу нефти в Азербайджане на соответствующем уровне

    Энергетика
    • 22 сентября, 2026
    • 14:49
    Ильхам Алиев: Новые проекты поддержат добычу нефти в Азербайджане на соответствующем уровне

    Новые проекты будут и дальше поддерживать добычу нефти в Азербайджане на соответствующем уровне.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

    "Если мы посмотрим на общее развитие экономики страны, то увидим, что темпы роста не очень высоки. Этому есть естественные причины, прежде всего, снижение добычи нефти. Наше основное нефтяное месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" эксплуатируется почти 30 лет, и, конечно, снижение темпов добычи происходит и по объективным причинам. Мы пытаемся стабилизировать эти темпы. В то же время я уверен, что новые проекты будут и дальше поддерживать добычу нефти в Азербайджане на соответствующем уровне, и я надеюсь, что даже произойдет ее увеличение", - сказал Ильхам Алиев.

    Он добавил, что именно поэтому общее развитие экономики Азербайджана и валовой внутренний продукт, сегодня вырос на 1,2%: "Это не должно нас беспокоить, поскольку более важным показателем является развитие не нефтяного сектора. Здесь тоже за последние 8 месяцев, то есть за 8 месяцев текущего года, наблюдается рост на 5,4%".

    Ильхам Алиев Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Добыча нефти в Азербайджане Добыча нефти
    İlham Əliyev: "Yeni layihələr bundan sonra da neft hasilatını lazımi səviyyədə saxlayacaq"
    Ilham Aliyev: New projects will keep Azerbaijan's oil output at necessary level

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