Ильхам Алиев: Геологоразведочные работы в НАР начнутся в следующем году

Геологические разведочные работы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), вероятно, начнутся в следующем году.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030гг.

"Еще один перспективный регион - Нахчыванская Автономная Республика. Там тоже в прошлом - я имею в виду советскую эпоху - и в последнее время геологоразведочные работы проводились не на должном уровне. Поэтому вероятность наличия там крупных месторождений очень высока. Геологические разведочные работы в Нахчыванской Автономной Республике, вероятно, начнутся в следующем году", - сказал глава государства.

Он отметил, что горнодобывающая промышленность открыта для частного сектора.

"Должен также отметить, что мы строим нашу работу по двум направлениям. Во-первых, через государство. Компания AzerGold решит эти вопросы. Во-вторых, с участием частного сектора. Эта область также открыта для частного сектора, и существующие контракты реализуются. Если геологоразведочные работы, проводимые упомянутыми мною иностранными партнерами, принесут результаты, конечно же, в них примут участие и иностранные инвесторы. Мы приветствуем это. Потому что, повторюсь, это очень экономически выгодная область, и если здесь будут обнаружены значительные новые месторождения золота, меди и молибдена, то должен быть создан весь цикл – цепочка обогащения и переработки. Потому что, если будут обнаружены значительные месторождения, было бы ошибкой просто экспортировать эти ресурсы на мировые рынки в виде руды", - сказал Ильхам Алиев.

Следующим направлением президент назвал полиметаллическое месторождение Филизчай в Балаканском регионе, которое считается одним из наиболее перспективных месторождений на европейском континенте.

"Как я уже упоминал, это месторождение очень перспективно, и уже несколько лет компания AzerGold работает над подготовкой его к разработке. Я считаю, что технико-экономическое обоснование должно быть готово в ближайшее время, и должно быть принято окончательное инвестиционное решение. Я считаю, что AzerGold должна стать 100-процентным акционером этого месторождения. По мере развития разработки, конечно, цена и стоимость этого месторождения будут расти. Тогда мы сможем посмотреть. Возможно, на определенном процентном уровне - если будет интерес, а я уверен, что он будет - к этому месторождению можно будет привлечь и иностранных инвесторов".