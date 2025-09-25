IFC: Энергопереход в Азербайджане способен изменить баланс мировой энергетики

Реализуемые в Азербайджане проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) принесут пользу не только региону, но и всему миру.

Как сообщает Report, об этом заявила эксперт по устойчивому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC) Лейла Гусейнли в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Азербайджан позиционирует себя как региональный центр зеленой энергетики. Мы видим реализацию множества проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, направленных на развитие "зеленого водорода" и других направлений энергетического перехода. От этого может выиграть не только регион, но и весь мир", - отметила она.

По словам представителя , внедрение энергоэффективных решений и "зеленых сертификатов" для государств дает значительные преимущества – сокращение выбросов углерода, долгосрочную экономию и рост эффективности.

"Но есть и другая сторона. В стране, где около 90% зданий зависят от газоснабжения, существует заметный разрыв между тарифами на внутреннее потребление газа и его экспортной ценой. Если мы сократим потребление внутри страны и высвободим газ для экспорта, это обеспечит дополнительный доход для государства. А эти средства можно будет направить на дальнейшее "озеленение" экономики. Это веха, на которую правительства должны обратить внимание. Такой подход может стать переломным моментом не только для Азербайджана, но и в глобальном масштабе", – подчеркнула Л. Гусейнли.