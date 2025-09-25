Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    IFC: Энергопереход в Азербайджане способен изменить баланс мировой энергетики

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 16:56
    IFC: Энергопереход в Азербайджане способен изменить баланс мировой энергетики

    Реализуемые в Азербайджане проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) принесут пользу не только региону, но и всему миру.

    Как сообщает Report, об этом заявила эксперт по устойчивому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC) Лейла Гусейнли в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "Азербайджан позиционирует себя как региональный центр зеленой энергетики. Мы видим реализацию множества проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, направленных на развитие "зеленого водорода" и других направлений энергетического перехода. От этого может выиграть не только регион, но и весь мир", - отметила она.

    По словам представителя , внедрение энергоэффективных решений и "зеленых сертификатов" для государств дает значительные преимущества – сокращение выбросов углерода, долгосрочную экономию и рост эффективности.

    "Но есть и другая сторона. В стране, где около 90% зданий зависят от газоснабжения, существует заметный разрыв между тарифами на внутреннее потребление газа и его экспортной ценой. Если мы сократим потребление внутри страны и высвободим газ для экспорта, это обеспечит дополнительный доход для государства. А эти средства можно будет направить на дальнейшее "озеленение" экономики. Это веха, на которую правительства должны обратить внимание. Такой подход может стать переломным моментом не только для Азербайджана, но и в глобальном масштабе", – подчеркнула Л. Гусейнли.

    IFC зеленая энергия Азербайджан
    IFC: Azerbaijan's energy transition could shift global energy balance

    Последние новости

    17:20

    IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительству

    Инфраструктура
    17:18

    В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениям

    Туризм
    17:14

    Словения запретила въезд Биньямину Нетаньяху

    Другие страны
    17:12

    Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеров

    Милли Меджлис
    17:05

    Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА

    Другие страны
    17:05

    В Норвегии возле аэропорта перехвачен дрон

    Другие страны
    17:04

    Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения

    Здоровье
    16:59

    Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациентки

    Происшествия
    16:56

    IFC: Энергопереход в Азербайджане способен изменить баланс мировой энергетики

    Энергетика
    Лента новостей