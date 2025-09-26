Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    IFC: Азербайджан может выйти за пределы внутреннего спроса на электроэнергию

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 12:25
    IFC: Азербайджан может выйти за пределы внутреннего спроса на электроэнергию

    Азербайджану и региону необходимо больше масштабных проектов в области возобновляемой энергетики, реализуемых на межрегиональном уровне.

    Как передает Report, об этом заявил инвестиционный специалист Международной финансовой корпорации (IFC) Вячеслав Гордиенко в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

    По его словам, проект энергетического кабеля по дну Черного моря имеет грандиозное стратегическое значение.

    "Однако для его реализации потребуется колоссальное усилие и тесная координация. Это именно тот участок работы, где Всемирный банк уже ведет сложную многостороннюю координацию и проводит первоначальные исследования. В целом, региону необходимо больше проектов межгосударственного сотрудничества. Если это произойдет, Азербайджан, как один из ведущих производителей электроэнергии, сможет выйти за рамки внутреннего спроса", - подчеркнул специалист IFC.

    Однако, по мнению В. Гордиенко, для этого нужны не только усилия Азербайджана: "В процесс должны быть вовлечены и страны Центральной Азии. Тогда начнут формироваться местные производственные мощности, что сделает такие инициативы коммерчески целесообразными".

    IFC Вячеслав Гордиенко Азербайджан зеленая энергия
    IFC: Azərbaycan elektrik enerjisinə olan daxili tələbatın hüdudlarını aşa bilər
    IFC: Azerbaijan may go beyond domestic electricity demand

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей