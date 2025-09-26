IFC: Азербайджан может выйти за пределы внутреннего спроса на электроэнергию

Азербайджану и региону необходимо больше масштабных проектов в области возобновляемой энергетики, реализуемых на межрегиональном уровне.

Как передает Report, об этом заявил инвестиционный специалист Международной финансовой корпорации (IFC) Вячеслав Гордиенко в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

По его словам, проект энергетического кабеля по дну Черного моря имеет грандиозное стратегическое значение.

"Однако для его реализации потребуется колоссальное усилие и тесная координация. Это именно тот участок работы, где Всемирный банк уже ведет сложную многостороннюю координацию и проводит первоначальные исследования. В целом, региону необходимо больше проектов межгосударственного сотрудничества. Если это произойдет, Азербайджан, как один из ведущих производителей электроэнергии, сможет выйти за рамки внутреннего спроса", - подчеркнул специалист IFC.

Однако, по мнению В. Гордиенко, для этого нужны не только усилия Азербайджана: "В процесс должны быть вовлечены и страны Центральной Азии. Тогда начнут формироваться местные производственные мощности, что сделает такие инициативы коммерчески целесообразными".