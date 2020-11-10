IEA: Возобновляемая энергетика покажет рекордный рост в 2020-2021 гг.

В 2025 году с помощью ВИЭ будет удовлетворена треть мировых потребностей в электричестве

В 2020 и 2021 гг. в строй будут введены рекордные мощности по производству электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В то же время доля генерирующих мощностей, работающих на ископаемом топливе, снизится из-за глобального экономического спада и коронавирусного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA).

В своем ежегодном прогнозе по возобновляемым источникам энергии IEA заявило, что в 2020 году прирост «зеленых» мощностей во всем мире составит 4% по сравнению с прошлым годом и достигнет рекордных 198 ГВт. Это означает, что на ВИЭ придется почти 90% глобального прироста.

В первой половине этого года сбои в цепочке поставок и задержки в строительстве из-за пандемии коронавируса замедлили реализацию ряда проектов в области возобновляемой энергетики. Тем не менее, строительство электростанций и производственная деятельность возобновилась, а логистические проблемы в основном решены, говорится в отчете.

Объем электроэнергии, вырабатываемой с помощью ВИЭ, вырастет в текущем году на 7%, несмотря на 5-процентное годовое падение глобального спроса. Это крупнейший спад со времен Второй мировой войны.

В следующем году прирост возобновляемых мощностей вырастет почти на 10%, что станет самым быстрым ростом с 2015 года..

«Возобновляемые источники энергии преодолевают трудности, вызванные пандемией, и демонстрируют уверенный рост», — сказал Фатих Бирол, исполнительный директор IEA.

Согласно заявлению агентства, директивным органам необходимо поддержать мощный импульс роста ВИЭ. Если будут устранены политические неопределенности, прирост мощностей в этой области в 2022 году может составить 271 ГВт.

В 2025 году ВИЭ станут крупнейшим источником производства электроэнергии. С их помощью будет удовлетворена треть мировых потребностей в электричестве, что положит конец 50-летнему доминированию угольной энергетики.