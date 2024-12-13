IEA прогнозирует инвестиции в мировую геотермальную энергию в размере $2,5 трлн к 2050 году

Общий объем инвестиций в глобальную геотермальную энергию может достичь 1 триллиона долларов США к 2035 году и 2,5 триллиона долларов США к 2050 году.

Общий объем инвестиций в глобальную геотермальную энергию может достичь 1 триллиона долларов США к 2035 году и 2,5 триллиона долларов США к 2050 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Международного энергетического Агентства (IEA) “Будущее геотермальной энергии”.

“Правительства, компании, занятые в нефтегазовой сфере и в области коммунальных услуг, находятся среди тех, кто ищет возможности для инвестиций в геотермальную энергию. Если удастся добиться существенного снижения затрат на геотермальную энергию следующего поколения, общий объем инвестиций в эту сферу может достичь 1 триллиона долларов США к 2035 году и 2,5 триллиона долларов США к 2050 году. На пике инвестиции в геотермальную энергию могут достичь 140 млн долларов США в год, что превышает текущие инвестиции в оншорную ветроэнергетику во всем мире”, - сказано в отчете.

В нем отмечается, что как управляемый источник чистой энергии, геотермальная энергия также привлекает интерес заинтересованных сторон за пределами энергетической отрасли, включая технологические компании, стремящиеся удовлетворить быстрорастущий спрос на электроэнергию в центрах обработки данных.

“Геотермальная энергия может обеспечить круглосуточную генерацию электроэнергии, производство и хранение тепла. Поскольку источник энергии является непрерывным, геотермальные электростанции могут работать на максимальной мощности в течение всего дня и года. На данный момент геотермальная энергия удовлетворяет менее 1% мирового спроса на энергию, и ее использование сосредоточено в нескольких странах с легкодоступными и высококачественными ресурсами, включая США, Исландию, Индонезию, Турцию, Кению и Италию“, - говорится в отчете

По данным Агентства, в среднем глобальные геотермальные мощности имели коэффициент использования более 75% в 2023 году по сравнению с менее чем 30% для ветроэнергетики и менее чем 15% для солнечной фотоэлектрической энергии.

Эксперты IEA считают, что при постоянном совершенствовании технологий и снижении стоимости проектов, геотермальная энергетика могла бы покрыть до 15% мирового спроса на электроэнергию к 2050 году.

“Это означало бы экономически эффективное развертывание до 800 ГВт геотермальных мощностей по всему миру, производящих почти 6000 тераватт-часов в год, что эквивалентно текущему спросу на электроэнергию в Соединенных Штатах и ​​Индии вместе взятых”, - говорится в отчете.