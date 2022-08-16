ICGB внедряет новую модель управления при транспортировке азербайджанского газа

Компания ICGB, которая будет эксплуатировать газовый интерконнектор Болгария-Греция (IGB), вводит двухуровневую модель управления, что является ключевым требованием для вступления в силу сертификации, полученной от двух национальных органов энергорегулиро

Компания ICGB, которая будет эксплуатировать газовый интерконнектор Болгария-Греция (IGB), вводит двухуровневую модель управления, что является ключевым требованием для вступления в силу сертификации, полученной от двух национальных органов энергорегулирования.

Как передает Report со ссылкой на ICGB, компания вводит новую модель управления в ответ на требования по преобразованию проектной компании в независимого оператора передачи.

"После общего собрания акционеров компании (BEH и IGI Poseidon) также был принят новый Устав компании. Изменения являются частью обязательств ICGB по сертификации компании национальными энергетическими регуляторами Греции и Болгарии, о чем было объявлено ранее в июле.

На Генеральной ассамблее был избран новый исполнительный директор с греческой стороны и утвержден состав двух вновь созданных структур - правления и Наблюдательного совета компании. Вновь избранные члены двух советов компании были выдвинуты на утверждение регулирующими органами в марте 2022 года в рамках процесса сертификации ICGB в качестве независимого оператора передачи", - говорится в сообщении.

Компанию по-прежнему представляют два исполнительных директора – Теодора Георгиева остается представителем с болгарской стороны, а Георгиос Сатлас становится исполнительным директором с греческой стороны. Г. Сатлас, инженер-механик (NTUA) со степенью MBA, обладает многолетним управленческим опытом в финансовом секторе, имея опыт работы с очень широким кругом руководителей в области инвестиций и управления недвижимостью. Он был высокопоставленным руководителем в греческом суверенном фонде благосостояния, а также в дочерних компаниях всех четырех системообразующих греческих банков.

"Я присоединяюсь к проекту IGB на чрезвычайно динамичном, но и очень ключевом этапе его развития в неспокойные для европейской энергетики времена. Это будет самый высокотехнологичный газопровод в Болгарии и, в то же время, совершенно новый маршрут для импорта природного газа в Юго-Восточную Европу, обеспечивающий новые решения и энергетическую гибкость для региона. Через IGB Греция и Болгария будут совершенно по-новому позиционировать себя на газовой карте региона, и для меня большая честь быть частью этого процесса", — сказал Г.Сатлас.

Ключевым требованием к исполнительным директорам является то, что в течение периода, предшествующего вступлению в эту должность, они не входили в состав вертикально интегрированного предприятия, связанного с кем-либо из акционеров ICGB. Предыдущий исполнительный директор с греческой стороны, Константинос Караяннакос, является частью команды греческой компании DEPA Commercial SA, что требует изменений с греческой стороны. "Реализация газового интерконнектора Греция-Болгария является чрезвычайно важным элементом общей европейской энергетической стратегии для региона и входит в число главных приоритетов двух национальных правительств. Работа над этим проектом является серьезным профессиональным вызовом, но также и достижением", — заявил К. Караяннакос.

Георгиева и Сатлас также являются членами правления ICGB, которое состоит из 4 человек. Двумя другими представителями, назначенными акционерами, являются Танко Станилов и Джузеппе Макри. Станилов имеет более чем 10-летний опыт работы региональным менеджером в ООО «Топливо Газ». Макри вошел в состав правления ICGB после работы на Трансадриатическом газопроводе (TAP), где он занимал должность управляющего коммерческими операциями.

Веселин Петров, Панайотис Ризос, Ангел Янков, Момчил Ванов, Фабио Сантамброджо и Георгиос Полихрониу были избраны членами вновь созданного Наблюдательного совета компании. Назначения были произведены на паритетной основе акционерами - BEH и IGI Poseidon.