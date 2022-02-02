ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок

Проектная компания ICGB по строительству интерконнектора Греция-Болгария работает над оптимизацией сроков выполнения оставшихся административных и сертификационных процедур по запуску газопровода в соответствии с установленным сроком.

Проектная компания ICGB по строительству интерконнектора Греция-Болгария работает над оптимизацией сроков по административным и сертификационным процедурам по запуску газопровода в соответствии с установленным сроком.

Как сообщили Report в проектной компании, это делается с целью запустить проект в намеченные сроки начала коммерческой эксплуатации интерконнектора - в июле 2022 года.

«При содействии соответствующих государственных учреждений это позволило бы сократить период между передачей завершенного участка греческим подрядчиком и вводом трубопровода в эксплуатацию, ограничив влияние задержек по контракту EPC», - отметили в компании.

Также на данный момент на территории Греции завершены гидроиспытания, а на болгарской части маршрута этот процесс продолжается.

«Тестирование 4 из 11 секций на территории Болгарии уже завершено. Таким образом, общая доля проведенных гидроиспытаний достигает 2/3 от всей протяженности трассы газопровода», - отметила компания, добавив, что этот процесс является ключевым для завершения технической части проекта.

В целом, по состоянию на конец января 2022 года, более 80% строительных работ по реализации интерконнектора были завершены.

IGB развивается в синергии с другими крупными проектами, такими как Трансадриатический газопровод (TAP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и терминал сжиженного природного газа близ Александруполиса (Греция), что позволит получить доступ к множеству новых рынков, особенно в регионе Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода IGB составляет 3 млрд куб. м в год в направлении из Греции в Болгарию, она может быть увеличена до 5 млрд куб. м в год после установки компрессорной станции, что позволит осуществлять обратный поток при наличии рыночного интереса.