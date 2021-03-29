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Ибрагим Ахмедов: Закрытие Суэцкого канала не влияет на операции SOCAR

Ибрагим Ахмедов: Закрытие Суэцкого канала не влияет на операции SOCAR Хотя контейнеровоз снят с мели, пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов
Энергетика
29 марта 2021 г. 14:07
Ибрагим Ахмедов: Закрытие Суэцкого канала не влияет на операции SOCAR

То, что Суэцкий канал остается закрытым, в настоящее время практически не влияет на операции Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, основным целевым рынком для продаж азербайджанской нефти являются Европа и страны Средиземноморья: "На Восток также время от времени отправляется азербайджанская нефть, но в эти дни танкер в том направлении не предусмотрен".

Официальный представитель SOCAR сообщил, что хотя транспортировка нефти из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал сократилась, свойства этой нефти отличаются от нашей: "Поэтому дефицит, вызванный нынешней ситуацией, не окажет прямого влияния на спрос на азербайджанскую нефть. В настоящее время в связи с пандемией спрос на нефть в целом остается относительно низким. Похоже, что нефтеперерабатывающие заводы в Европе все еще удовлетворены существующими объемами. Таким образом, сложившаяся ситуация пока не оказала существенного влияния на рынок нефти, за исключением роста фрахтовых ставок. Если ситуация будет устранена в ближайшие дни, то в среднесрочной перспективе, вероятно, никаких проблем не возникнет".

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной в 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. В среду он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением.

Хотя контейнеровоз снят с мели, пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов.

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Версия на английском языке Suez Canal's closure does not affect SOCAR operations - STATEMENT
Версия на азербайджанском языке Süveyş kanalının bağlı qalması SOCAR-ın əməliyyatlarına təsir göstərmir - AÇIQLAMA

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