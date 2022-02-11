Ибрагим Ахмедов получил новую должность в SOCAR

Заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов назначен заместителем вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик

Заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов назначен заместителем вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова.

Как сообщает Report, об этом И.Ахмедов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его работа связана с контролем, организацией и координацией деятельности группы по корпоративным коммуникациям SOCAR. В то же время он продолжит выполнять функции пресс-секретаря.