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Ибрагим Ахмедов получил новую должность в SOCAR

Ибрагим Ахмедов получил новую должность в SOCAR Заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов назначен заместителем вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик
Энергетика
11 февраля 2022 г. 12:05
Ибрагим Ахмедов получил новую должность в SOCAR

Заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов назначен заместителем вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова.

Как сообщает Report, об этом И.Ахмедов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его работа связана с контролем, организацией и координацией деятельности группы по корпоративным коммуникациям SOCAR. В то же время он продолжит выполнять функции пресс-секретаря.

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Версия на английском языке Ibrahim Ahmadov gets new post at SOCAR
Версия на азербайджанском языке İbrahim Əhmədova SOCAR-da yeni vəzifə verilib

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