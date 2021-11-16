Ибрагим Ахмедов: Эвакуированы 28 сотрудников SOCAR, работающих в море

В связи с резким изменением погодных условий SOCAR усилила меры безопасности на всех производственных площадках, а работы на открытых площадках были ограничены.

В связи с резким изменением погодных условий SOCAR усилила меры безопасности на всех производственных площадках, а работы на открытых площадках были ограничены.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, со вчерашнего дня эвакуированы 28 сотрудников SOCAR, работающих в море.

Напомним, что Бюро гидрометеорологических прогнозов распространило предупреждение о резкой смене погодных условий с ночи 16 ноября. В Баку и на Апшеронском полуострове порывы ветра усилились до 30-35 м/с. В результате сильного ветра высота волн на Нефтяных камнях достигла 4,5 метров.