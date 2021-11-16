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Ибрагим Ахмедов: Эвакуированы 28 сотрудников SOCAR, работающих в море

Ибрагим Ахмедов: Эвакуированы 28 сотрудников SOCAR, работающих в море В связи с резким изменением погодных условий SOCAR усилила меры безопасности на всех производственных площадках, а работы на открытых площадках были ограничены.
Энергетика
16 ноября 2021 г. 11:55
Ибрагим Ахмедов: Эвакуированы 28 сотрудников SOCAR, работающих в море
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В связи с резким изменением погодных условий SOCAR усилила меры безопасности на всех производственных площадках, а работы на открытых площадках были ограничены.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, со вчерашнего дня эвакуированы 28 сотрудников SOCAR, работающих в море.

Напомним, что Бюро гидрометеорологических прогнозов распространило предупреждение о резкой смене погодных условий с ночи 16 ноября. В Баку и на Апшеронском полуострове порывы ветра усилились до 30-35 м/с. В результате сильного ветра высота волн на Нефтяных камнях достигла 4,5 метров.

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Версия на английском языке Ibrahim Ahmadov: 28 SOCAR employees working at sea evacuated
Версия на азербайджанском языке İbrahim Əhmədov: "SOCAR-ın dənizdə çalışan 28 əməkdaşı təxliyə olunub"

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