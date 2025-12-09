IATA: Авиационное топливо в 2026 году подешевеет, но экологические расходы авиакомпаний продолжат расти

Стоимость авиационного топлива, по прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), снизится до 252 млрд долларов в 2026 году - на 0,3% меньше, чем в 2025-м.

Как сообщает корреспондент Report из Женевы, об этом заявила старший вице-президент по устойчивому развитию и главный экономист IATA Мари Оуэнс Томсен на IATA Global Media Day.

По ее словам, прогноз на 2026 год указывает на более сбалансированную ценовую ситуацию: снижение стоимости топлива частично компенсируется ростом нетопливных расходов, однако общее замедление инфляции способствует стабилизации операционных затрат.

"Консенсус-прогноз предполагает падение цен на нефть Brent до 62 долларов за баррель (-11% к 2025 году). Стоимость авиатоплива ожидается на уровне 88 долларов за баррель в 2026 году (-2,4% к 2025-му). По мере завершения контрактов хеджирования с высокими издержками авиакомпании смогут закупать топливо по более низким ценам, близким к рыночным. Доля расходов на топливо снизится до 25,7% от общих операционных затрат против 26,8% в 2025 году", - сказала она.

М. Томсен отметила, что с учетом роста объемов перевозок потребление топлива в 2026 году достигнет 106 млрд галлонов (+2,7% к 2025 году).

О. Томсен также отметила ожидаемый рост экологических расходов.

"Затраты на выполнение требований Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA) вырастут до 1,7 млрд долларов в 2026 году (по сравнению с 1,3 млрд долларов в 2025 году). Дополнительные расходы авиакомпаний на закупку устойчивого авиационного топлива (SAF) увеличатся до 4,5 млрд долларов Ожидается, что дополнительные расходы авиакомпаний на закупку устойчивого авиационного топлива (SAF) достигнут 4,5 млрд долларов США в 2026 году. При этом доступный объем SAF составит 2,4 млн тонн, или 0,8% от мирового потребления топлива. Нетопливные расходы авиакомпаний достигнут 729 млрд долларов (+5,8% к 2025 году)", - сказала старший вице-президент.

Ожидается также, что ослабление доллара США положительно скажется на прибыльности и марже авиакомпаний, не использующих доллар США, за счет снижения долларовых расходов, таких как расходы на топливо, аренду и техническое обслуживание воздушных судов.

По оценкам IATA, 55-60% мировых расходов авиакомпаний приходятся на долларовые обязательства, тогда как в структуре доходов доля доллара составляет 50-55%. "Поэтому ослабление доллара на 1% может привести к росту мировой прибыли отрасли на 1% и увеличению операционной маржи примерно на 0,05 п.п.", - отметила она.