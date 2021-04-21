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Хранить газ в украинских хранилищах начали компании из стран Азии

Хранить газ в украинских хранилищах начали компании из стран Азии Это компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Гонконга
Энергетика
21 апреля 2021 г. 21:13
Хранить газ в украинских хранилищах начали компании из стран Азии

Оператор газохранилищ Украины – АО "Укртрансгаз" – в апреле привлек 100-го иностранного заказчика услуг, которым стал газовый трейдер из Чешской Республики.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба компании. За год количество иностранных клиентов увеличилось вдвое – в начале 2020 года услугами украинских хранилищ газа пользовались 47 зарубежных компаний, а в начале 2019 года – всего 7.

В целом сегодня в украинских ПХГ хранят газ компании из 26 стран мира.

"До начала года это были компании из ЕС, США и Канады. С 2021 года услугами украинских газохранилищ пользуются и азиатские компании – из Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Гонконга", – сказано в сообщении.

"Укртрансгаз" отмечает, что выгодные тарифы на хранение газа, услуги "Таможенный склад" (без уплаты пошлины в течение 1 095 дней) и "short haul" (специальный тариф на транспортировку газа от границы в ПХГ), прозрачное взаимодействие в рамках предоставления услуг стали ключевыми факторами привлечения иностранцев для хранения газа в украинских ПХГ.

"За последние два года мы привлекли ведущих игроков мирового газового рынка к хранению газа в украинских подземных хранилищах. В начале 2019 года объемы газа, которые хранили у нас нерезиденты, колебались на уровне математической погрешности. Но в текущий отопительный сезон мы вошли с 10 млрд кубометров газа, принадлежавшего иностранцам. И сейчас, в конце сезона, половина этих запасов – почти 5 млрд кубометров – остается на хранении в Украине", – отметил и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

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