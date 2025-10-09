Хорватия готова выкупить долю в подпавшей под санкции США сербской NIS - ОБНОВЛЕНО

Хорватия готова войти в структуру собственности в сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), подпавшей под санкции США из-за наличия доли российской стороны.

Как передает Report, об этом заявил национальному телевидению HRT министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр.

При этом он сказал, что хорватская сторона не стремиться доминировать на розничном рынке Сербии.

"Мы протягиваем руку, и если это решение, мы готовы и к такому варианту, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса [оператора Адриатического нефтепровода] JANAF и защитить интересы компании, которая на протяжении 40 лет тесно связана с NIS", - сказал он, отметив, что это значительно облегчит положение Сербии и Хорватии.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF приостановил сотрудничество с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы хорватской компании.

NIS не получила лицензию от Минфина США, которая необходима для выполнения контракта с JANAF на транспортировку сырой нефти, заявили в компании.

В компании отметили, что по этой причине с 8 октября этого года реализация договора стала невозможной.

Мажоритарным акционером в NIS является компания "Газпром нефть", которой принадлежит 44,85% акций. Еще 11,3% владеет российский "Газпром".