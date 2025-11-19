Хорватия сократила импорт нефти из Азербайджана почти на 14%

За январь-октябрь 2025 года Азербайджан экспортировал в Хорватию 1 млн 187 тыс. 550,72 тонны сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного количества продукции составила 634 млн 647,77 тыс. долларов США.

Объем экспортированной продукции снизился на 13,6%, а стоимость - на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля сырой нефти, экспортированной в Хорватию, составила 5,72% от общего экспорта нефти Азербайджана.

За отчетный период текущего года Азербайджан экспортировал 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны сырой нефти и нефтепродуктов на основе битума общей стоимостью 10 млрд 849 млн 719,29 тыс. долларов.