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Холода сорвали начало восполнения запасов в хранилищах газа Европы

Холода сорвали начало восполнения запасов в хранилищах газа Европы Уровень запасов газа в европейских хранилищах все еще не превышает 30%
Энергетика
14 апреля 2021 г. 17:48
Холода сорвали начало восполнения запасов в хранилищах газа Европы

Холода сорвали начало восполнения запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы, почти весь закачанный с начала сезона объем был вновь отобран потребителями.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявил "Газпром".

"Холода сорвали начало восполнения запасов газа в ПХГ Европы. По данным Gas Infrastructure Europe, с 26 марта по 12 апреля в европейские ПХГ закачано 2,9 миллиарда кубометров газа. Однако почти весь этот объем – 2,8 миллиарда кубометров газа – снова отобран потребителями", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в связи с этим уровень запасов газа в европейских хранилищах все еще не превышает 30%.

"При этом по состоянию на 12 апреля установлен новый абсолютный рекорд — "дельта" запасов в ПХГ по сравнению с предыдущим годом — минус 26,3 миллиарда кубометров газа. Это максимальный разрыв с начала отопительного сезона 2020/2021 года", — добавляет "Газпром".

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Версия на азербайджанском языке Avropada anbarlara qaz vurulması yubanır
Версия на английском языке Cold weather disrupts replenishment of gas storage facilities in Europe

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