    Halliburton: Нефтегазовая промышленность переживает большую технологическую трансформацию

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 12:03
    Halliburton: Нефтегазовая промышленность переживает большую технологическую трансформацию

    Традиционные методы больше не позволяют достичь высоких результатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент компании Halliburton по Восточному полушарию Шеннон Слокум на Технической конференции SPE Каспий в Баку.

    По его словам, искусственный интеллект выводит нефтяную промышленность на новый уровень: "Нефтегазовая промышленность переживает большую технологическую трансформацию за последние десятилетия. Сегодня наши клиенты могут бурить скважины глубиной более 16 километров полностью автономно, без какого-либо вмешательства".

    Представитель компании подчеркнул, что это достижение важно не только с точки зрения скорости, но и для более точной оценки качества месторождения: "Раньше геофизики долго работали с одномерными моделями. Теперь же 3D и 4D модели обновляются в реальном времени. Буровое оборудование может "видеть" на 100 футов вперед, модели меняются за секунды, и решения принимаются автоматически".

    По словам Слокума, искусственный интеллект и автоматизация будут играть решающую роль в развитии промышленности в ближайшие годы: "Нынешняя технология анализирует нагрузку, вибрацию, показатели ROE и другие параметры в процессе бурения, принимая автономные решения. Это яркий показатель пути, пройденного отраслью, и в будущем искусственный интеллект позволит нам достичь новых высот".

    "Halliburton": Artıq ənənəvi üsullarla yüksək nəticələr əldə etmək mümkün deyil

