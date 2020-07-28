Халик Мамедов: Наши шаги не должны приводить к массовому сокращению работников

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начинает работу по оптимизации в дочерней компании в Турции.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начинает работу по оптимизации в дочерней компании в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов во время онлайн-встречи с участием НПО, посвященной управлению человеческими ресурсами.

По его словам, начата работа по изменению структуры компании: “Мы также проводим переговоры по оптимизации структуры в Азербайджане в соответствии с требованиями ОПЕК+. Наша главная цель - увеличить стоимостную цепочку и принести прибыль компании.

Кроме того, у нас есть и социальные обязательства. Предпринимаемые нами шаги не должны приводить к массовому сокращению персонала. Мы осознаем нашу социальную ответственность", - сказал Мамедов.