Халик Мамедов: Азербайджан может "экспортировать" нефтяных специалистов

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан в перспективе может заняться "экспортом" нефтяных специалистов. Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и технологиям Халик Мамедов в своем выступлении на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности.

Х.Мамедов отметил, что для этого достаточно оснований: "Мы имеем все возможности для этого. У нас есть генетический потенциал для "экспорта" нефтяных специалистов в будущем. Это позволяет сделать совместная деятельность с ведущими мировыми компаниями, действующими в Азербайджане и наш внутренний потенциал".

Представитель SOCAR добавил, что Бакинская высшая школа нефти планирует углубить научно-исследовательскую деятельность.