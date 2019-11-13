Хакеры требуют у мексиканской Pemex выплаты $5 млн в биткоинах

Хакеры, заявляющие о блокировке компьютеров мексиканской нефтегазовой корпорации Petroleros Mexicanos (Pemex), требуют выплаты 5 миллионов долларов в биткоинах.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"В воскресенье, 10 ноября, государственная производственная компания зафиксировала попытки кибератак, которые были своевременно нейтрализованы и затронули работу менее 5% персональных компьютеров", - говорится в заявлении компании.

По информации агентства, ряд сотрудников мексиканской компании получил сегодня на зараженных компьютерах уведомление со ссылкой на сайт в даркнете, где вымогатели требуют у Pemex 565 биткоинов (около 5 миллионов долларов США по текущему курсу) в течение 48 часов.

Взлом вывел из строя корпоративные компьютеры на территории Мексики, и вынудил компанию отключить ряд систем, включая платёжную, сообщили источники на условиях анонимности.

Государственная нефтегазовая группа Pemex активизировала бурение на территории Мексики в связи с иссякающими запасами месторождений, находящихся в разработке. Задолженность компании перед международными кредиторами по состоянию на октябрь составляет около 100 миллиардов долларов, убыток по итогам девяти месяцев превышает 176 миллиардов песо (9 миллиардов долларов).