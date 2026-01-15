Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Гурбанов о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

    15 января, 2026
    Азербайджан сегодня является надежным гарантом глобальной энергетической безопасности и входит в число лидирующих стран в формировании международной повестки дня в сфере зеленой энергии.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на Международном Черноморском форум Rize Ayder.

    "Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан превратил принцип "Солидарность за зеленый мир" в реальную государственную политику и официально объявил освобожденный Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыванскую АР "Зоной зеленой энергии". Постепенная реализация потенциала солнечной, ветровой и гидроэнергии на данных территориях демонстрирует, что стратегия "зеленого" перехода нашей страны уже принесла практические результаты", - сказал он.

    Депутат отметил, что реализуемые проекты, помимо удовлетворения внутреннего спроса за счет экологически чистых источников энергии, создают прочную основу для экспорта экологически чистой энергии на региональные и европейские рынки:

    "Именно такой подход превращает Азербайджан не только в производителя, но и в экспортера и транзитный центр экологически чистой энергии".

    Гурбанов добавил, что партнерство Азербайджана и Турции является одной из ключевых основ энергетической безопасности Европы.

    Гурбанов о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

