    Грузия увеличила расходы на импорт электроэнергии из Азербайджана почти в 7 раз

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 15:15
    Грузия увеличила расходы на импорт электроэнергии из Азербайджана почти в 7 раз

    Грузия в январе-октябре этого года импортировала из Азербайджана электроэнергию на сумму $22,25 млн.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Национальной статистической службы Грузии, это в 6,6 раза больше показателя за аналогичный период 2024 года.

    Таким образом, Азербайджан занимает первое место среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию.

    За 10 месяцев этого года Грузия закупила электроэнергию из зарубежных стран на сумму $31,3 млн, что в 2,9 раза больше показателя годичной давности.

    В отчетный период Грузия импортировала электроэнергию из Армении на сумму $5,6 млн и из России на сумму $3,5 млн.

    Напомним, что в 2024 году Грузия приобрела из-за рубежа электроэнергию на сумму $23,4 млн, из которых $11 млн пришлось на долю Азербайджана.

    Gürcüstan Azərbaycandan elektrik enerjisinin idxalına çəkdiyi xərci 7 dəfəyə yaxın artırıb

