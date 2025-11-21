Грузия увеличила расходы на импорт электроэнергии из Азербайджана почти в 7 раз

Грузия в январе-октябре этого года импортировала из Азербайджана электроэнергию на сумму $22,25 млн.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Национальной статистической службы Грузии, это в 6,6 раза больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, Азербайджан занимает первое место среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию.

За 10 месяцев этого года Грузия закупила электроэнергию из зарубежных стран на сумму $31,3 млн, что в 2,9 раза больше показателя годичной давности.

В отчетный период Грузия импортировала электроэнергию из Армении на сумму $5,6 млн и из России на сумму $3,5 млн.

Напомним, что в 2024 году Грузия приобрела из-за рубежа электроэнергию на сумму $23,4 млн, из которых $11 млн пришлось на долю Азербайджана.