Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Грузия увеличила в 2025 году импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана почти на 80%

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 13:19
    Грузия увеличила в 2025 году импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана почти на 80%

    Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана 172 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $118 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, это на 55% больше в стоимостном выражении и на 79% больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

    Азербайджан по итогам 2025 года занял 4-е место среди стран-экспортеров нефти и нефтепродуктов в Грузию.

    В 2025 году Грузия закупила за рубежом 1, 809 млн т нефти и нефтепродуктов (+4,2% от показателя 2024 года) на сумму $1,36 млрд (+13%).

    Грузия Азербайджан импорт нефть нефтепродукты
    Gürcüstan ötən il Azərbaycandan neft və neft yağları idxalını 80 %-ə yaxın artırıb

    Последние новости

    14:04

    В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человек

    Другие страны
    14:02

    Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победой

    Футбол
    13:50

    Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасности

    Другие страны
    13:46
    Фото

    Байрамов обсудил с Шекеринска региональную безопасность и мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    13:37

    Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию

    Энергетика
    13:34

    Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по Украине

    Другие страны
    13:25

    В Грузии начнет действовать новый государственный орган

    В регионе
    13:23

    В Азербайджане ужесточат ответственность за детский труд

    Социальная защита
    13:22

    Германия созвала в феврале спецсаммит ЕС для борьбы с избыточной бюрократией

    Другие страны
    Лента новостей