Грузия увеличила в 2025 году импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана почти на 80%

Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана 172 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $118 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, это на 55% больше в стоимостном выражении и на 79% больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

Азербайджан по итогам 2025 года занял 4-е место среди стран-экспортеров нефти и нефтепродуктов в Грузию.

В 2025 году Грузия закупила за рубежом 1, 809 млн т нефти и нефтепродуктов (+4,2% от показателя 2024 года) на сумму $1,36 млрд (+13%).