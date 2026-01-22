Грузия увеличила в 2025 году импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана почти на 80%
Энергетика
- 22 января, 2026
- 13:19
Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана 172 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $118 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, это на 55% больше в стоимостном выражении и на 79% больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.
Азербайджан по итогам 2025 года занял 4-е место среди стран-экспортеров нефти и нефтепродуктов в Грузию.
В 2025 году Грузия закупила за рубежом 1, 809 млн т нефти и нефтепродуктов (+4,2% от показателя 2024 года) на сумму $1,36 млрд (+13%).
