О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34%

Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34% В 2020 году Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 726,3 млн кВт/ч.
Энергетика
15 января 2021 г. 15:29
Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34%

В 2020 году Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 726,3 млн кВт/ч.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO).

Согласно документу, этот объем сократился на 34%.

В прошлом году общий объем импортируемой Грузией электроэнергии составил 1 610,1 млн кВт/ч, 45,1% закупок пришлось на Азербайджан.

В отчете отмечается, что в 2020 году объем транзита электроэнергии из Азербайджана в Турцию составил 101,8 млн кВт/ч. Это на 25,2% меньше, чем в 2019 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalını 34 % azaldıb

Новости партнеров

Самое важное

Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша
Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша
15 января 2021 г. 15:04
Президент Азербайджана в Ходжавенде
Президент Азербайджана в Ходжавенде
15 января 2021 г. 13:27
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю
15 января 2021 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев поднял в Шуше флаг Азербайджана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял в Шуше флаг Азербайджана
15 января 2021 г. 13:03
Захарова: Россия готова поддержать гуманитарные акции между Баку и Ереваном
Захарова: Россия готова поддержать гуманитарные акции между Баку и Ереваном
15 января 2021 г. 12:54
МИД РФ: Реализация заявления от 11 января пойдет на пользу всему Южному Кавказу
МИД РФ: Реализация заявления от 11 января пойдет на пользу всему Южному Кавказу
15 января 2021 г. 12:45
Из визита президента Ильхама Алиева в Физули и Шушу – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИз визита президента Ильхама Алиева в Физули и Шушу – ФОТОРЕПОРТАЖ
15 января 2021 г. 12:43
Мехрибан Алиева принесла Коран в мечеть Юхары Гевхар-Ага
ФотоМехрибан Алиева принесла Коран в мечеть Юхары Гевхар-Ага
15 января 2021 г. 12:33
Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта в Физулинском районе
Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта в Физулинском районе
15 января 2021 г. 12:11
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с поездкой в Шушу
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с поездкой в Шушу
15 января 2021 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi