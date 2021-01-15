Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана на 34%

В 2020 году Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 726,3 млн кВт/ч.

В 2020 году Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 726,3 млн кВт/ч.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии (ESCO).

Согласно документу, этот объем сократился на 34%.

В прошлом году общий объем импортируемой Грузией электроэнергии составил 1 610,1 млн кВт/ч, 45,1% закупок пришлось на Азербайджан.

В отчете отмечается, что в 2020 году объем транзита электроэнергии из Азербайджана в Турцию составил 101,8 млн кВт/ч. Это на 25,2% меньше, чем в 2019 году.