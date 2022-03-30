Грузия приступит к поиску природного газа в Черном море

Австрийско-румынская компания OMW Petrom начнет процесс поиска запасов природного газа на шельфе Черного моря в Грузии.

Австрийско-румынская компания OMW Petrom начнет процесс поиска запасов природного газа на шельфе Черного моря в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с делегацией компании.

На встрече было подчеркнуто значение успешного развития проекта, реализуемого OMW Petrom на шельфе Черного моря. По оценкам экспертов, имеются значительные запасы природного газа на шельфе у берегов Грузии. Компания проведет трехмерную сейсморазведку в течение ближайшего года, а бурение начнется на следующем этапе проекта.

Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов долларов США.

OMW Petrom уже занимается добычей природного газа на шельфе Черного моря в Румынии. Компания должна была начать работы по разведке нефти на черноморском участке в Грузии в мае этого года. Соседняя страна также подписала соглашение о разделе продукции с компанией в апреле прошлого года.