    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 14:59
    За январь-октябрь этого года Грузия импортировала из Азербайджана природный газ на сумму $171,5 млн, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, в октябре Грузия купила у Азербайджана природный газ на сумму $18,44 млн, что на 14% меньше, чем годом ранее.

    За 10 месяцев этого года Грузия импортировала природный газ на сумму $320,52 млн, что на 5,6% больше показателя годом ранее.

