Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана
Энергетика
- 21 ноября, 2025
- 14:59
За январь-октябрь этого года Грузия импортировала из Азербайджана природный газ на сумму $171,5 млн, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, в октябре Грузия купила у Азербайджана природный газ на сумму $18,44 млн, что на 14% меньше, чем годом ранее.
За 10 месяцев этого года Грузия импортировала природный газ на сумму $320,52 млн, что на 5,6% больше показателя годом ранее.
