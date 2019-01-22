Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на 110 млн долларов

Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты стоимостью 109 млн 971,4 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

Общий объем нефти и нефтепродуктов, экспортируемых Азербайджаном в соседнюю страну, составил 181 024,9 тонны, что на 49 821,4 тонны или на 21,5% меньше показателя за 2017 год.

Отметим, что в 2017 году Грузия импортировала из Азербайджана 230 846,3 тонны нефти и нефтепродуктов на сумму 112 млн 524,5 тыс. долларов.