Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов

За период с января по сентябрь текущего года Грузия импортировала нефтепродукты на общую сумму 972 миллиона долларов США, общим объемом 1,3 миллиона тонн.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на отчет Национального статистического управления страны.

Отмечается, что стоимость импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1%, тогда как объем увеличился на 10%. Основной причиной роста объема называется значительное снижение цен на топливо на глобальном рынке в первой половине года.

Подчеркивается, что из Азербайджана Грузия импортировала нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов США (95,2 тыс. тонн).