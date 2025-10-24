Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов

    Энергетика
    • 24 октября, 2025
    • 22:07
    За период с января по сентябрь текущего года Грузия импортировала нефтепродукты на общую сумму 972 миллиона долларов США, общим объемом 1,3 миллиона тонн.

    Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на отчет Национального статистического управления страны.

    Отмечается, что стоимость импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1%, тогда как объем увеличился на 10%. Основной причиной роста объема называется значительное снижение цен на топливо на глобальном рынке в первой половине года.

    Подчеркивается, что из Азербайджана Грузия импортировала нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов США (95,2 тыс. тонн).

    Gürcüstan Azərbaycandan 66 mln. dollarlıq neft və neft məhsulları idxal edib

