Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов
Энергетика
- 24 октября, 2025
- 22:07
За период с января по сентябрь текущего года Грузия импортировала нефтепродукты на общую сумму 972 миллиона долларов США, общим объемом 1,3 миллиона тонн.
Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на отчет Национального статистического управления страны.
Отмечается, что стоимость импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1%, тогда как объем увеличился на 10%. Основной причиной роста объема называется значительное снижение цен на топливо на глобальном рынке в первой половине года.
Подчеркивается, что из Азербайджана Грузия импортировала нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов США (95,2 тыс. тонн).
Последние новости
22:39
Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФДругие страны
22:21
Фото
В Черноморском регионе обсудили роль искусственного интеллектаМилли Меджлис
22:07
Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларовЭнергетика
21:54
Грузия и Румыния укрепляют сотрудничество по проекту подводного кабеля через Черное мореЭнергетика
21:39
Alaska Airlines приостанавливала рейсы из-за сбоя в ИТ-системеДругие страны
21:22
В Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства между Таджикистаном и АзербайджаномВнешняя политика
21:21
Азербайджанские борцы поборются за бронзу на чемпионате мира U23 в СербииИндивидуальные
21:13
У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
20:58