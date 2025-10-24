Грузия и Румыния укрепляют сотрудничество по проекту подводного кабеля через Черное море

Энергетические регулирующие органы Грузии и Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта по прокладке подводного электрического кабеля через Черное море.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил председатель Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.

По его словам, меморандум предусматривает совместное регулирование и координацию между комиссиями в рамках проекта: "Примерно месяц назад я встретился с моим румынским коллегой по этому вопросу, и мы подписали меморандум о сотрудничестве. Цель - обеспечить тесное взаимодействие на регулирующем уровне в процессе реализации проекта".

Он охарактеризовал проект как "жизнеспособную инициативу с большим будущим". По словам Нармании, технико-экономическое обоснование проекта уже завершено, сейчас проводится детальное исследование шельфа Черного моря.

Напомним, что соглашение о строительстве линии длиной около 1200 километров было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте лидерами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии. Проект предусматривает передачу электроэнергии и обмен цифровыми данными.