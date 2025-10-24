Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Грузия и Румыния укрепляют сотрудничество по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    • 24 октября, 2025
    • 21:54
    Грузия и Румыния укрепляют сотрудничество по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетические регулирующие органы Грузии и Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта по прокладке подводного электрического кабеля через Черное море.

    Как передает местное бюро Report, об этом сообщил председатель Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания.

    По его словам, меморандум предусматривает совместное регулирование и координацию между комиссиями в рамках проекта: "Примерно месяц назад я встретился с моим румынским коллегой по этому вопросу, и мы подписали меморандум о сотрудничестве. Цель - обеспечить тесное взаимодействие на регулирующем уровне в процессе реализации проекта".

    Он охарактеризовал проект как "жизнеспособную инициативу с большим будущим". По словам Нармании, технико-экономическое обоснование проекта уже завершено, сейчас проводится детальное исследование шельфа Черного моря.

    Напомним, что соглашение о строительстве линии длиной около 1200 километров было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте лидерами Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии. Проект предусматривает передачу электроэнергии и обмен цифровыми данными.

    Грузия Румыния Черное море
    Gürcüstanla Rumıniya Qara dəniz üzərindən sualtı elektrik kabeli üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Последние новости

    22:39

    Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    22:21
    Фото

    В Черноморском регионе обсудили роль искусственного интеллекта

    Милли Меджлис
    22:07

    Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов

    Энергетика
    21:54

    Грузия и Румыния укрепляют сотрудничество по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    21:39

    Alaska Airlines приостанавливала рейсы из-за сбоя в ИТ-системе

    Другие страны
    21:22

    В Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства между Таджикистаном и Азербайджаном

    Внешняя политика
    21:21

    Азербайджанские борцы поборются за бронзу на чемпионате мира U23 в Сербии

    Индивидуальные
    21:13

    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    20:58

    В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

    Происшествия
    Лента новостей